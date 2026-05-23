楽天―ロッテ戦（楽天モバイル最強）でのイベント「楽天メディカル頭頸部（けいぶ）がん克服デー」で、下咽頭がんの経験を公表しているタレントの見栄晴（59）が始球式を行った。頭頸部がんは、頭から首までの範囲（頭頸部）で、脳と目を除く部位に発生するがんの総称。見栄晴は2年前に下咽頭がんのステージ4と診断された。始球式は人生2度目。ワンバウンド投球だったが「グラウンドに立っている時に涙が出てきて…。闘病し