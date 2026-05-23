両親が高齢になり年金暮らしをしていると、たとえ本人たちは「団地だし大丈夫」と言っていても生活できているのだろうかと不安に思う子どももいるでしょう。高齢の両親の生活について不安を覚えるときは、老後の平均支出なども参考に、収支が足りているかチェックしてみるのも選択肢のひとつです。 今回は、老後の平均支出や団地住みの家賃の例、高齢の両親への支援内容を決めるコツなどについてご紹介します。 老