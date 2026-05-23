毎月の通信費は、気づかないうちに家計を圧迫しやすい固定費の一つです。自宅ではWi‑Fiを利用しているにもかかわらず、スマホで大容量プランを契約している人も少なくありません。実際には、データ使用量に合っていないプランを契約しているケースも多く、見直すことで大きな節約につながる可能性があります。 本記事では、自宅Wi‑Fiとスマホ料金の関係や、通信費を見直した場合にどれくらい節約で