自宅のポストに「不用品○月○日玄関先に置いておけば無料で回収します」と書かれたチラシが入っていることはありませんか。無料と書いてあると、なんだか怪しいと感じてしまう人もいるのではないでしょうか。 廃品回収業者は、無料でももうかる仕組みがありますが、一方で、無許可営業のケースもあるため、注意が必要です。本記事では、無料で廃品を回収する業者はどうやって利益を得ているのか、怪しい業者の特徴な