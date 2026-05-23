50代になると、そろそろ老後の生活を具体的に考え始める時期です。「自分の年収なら、夫婦で月に22万円くらいの年金はもらえるはず。退職金もあるし、なんとかなるだろう」と安心している人も多いのではないでしょうか。 しかし、その「なんとかなる」という見通しには、思わぬ落とし穴が潜んでいる可能性があります。本記事では、年金月22万円の家庭が「80歳で貯金が底をつく」と言われる理由と、今から備えるべき「家計の