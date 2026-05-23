年金のみの生活では厳しい場合、生活保護を検討する人もいるでしょう。しかし、「生活保護を申請すると親戚に連絡がいってしまう」と考え、申請をためらうケースも少なくありません。 実際には、生活保護を申請したら必ず親戚全員に連絡がいくわけではないため、必要があるならば制度を活用したほうがよいでしょう。本記事では、年金5万円の母親に生活保護をすすめたら「親戚みんなに連絡がいくから嫌だ」と言われた