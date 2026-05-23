長年乗ってきた愛車の車検切れが近づき、高額な車検費用を払うか、いっそ買い替えるかと悩む人は多いでしょう。そんなとき、中古車サイトで「走行距離10万キロ超え・車両価格30万円」という激安中古車を見つけると、魅力的に見えるかもしれません。 「これなら安く済む！」と妻を説得したい気持ちは分かりますが、本当に得をするのでしょうか。本記事では、走行距離10万キロメートル超えの中古車を選ぶメリットと、購