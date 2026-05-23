親が所有する土地に子どもが家を建てる場合、名義を親のまま使うか、それとも子どもの名義にするか悩まれている世帯もあるでしょう。 とはいえ、名義変更にも手間がかかることから、名義は変えずにそのまま使うことを検討している世帯も少なくはないはずです。そこで今回は、もし、土地の名義を親のままで子どもが家を建てると、相続税や贈与税においてどのような問題点があるのか考えてみました。 贈与税は必ずか