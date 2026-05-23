BOYNEXTDOORの楽曲は、聴いた瞬間に“BOYNEXTDOORらしさ”が伝わってくる。「Knock Knock Knock, BND coming at your door」【話題】BOYNEXTDOOR、志尊淳と共演耳に残る発音とテンポ感あふれるラップが、冒頭から強烈なインパクトを与える。BOYNEXTDOORの先行公開曲『ddok ddok ddok』は、イントロから圧倒的な存在感を放っている。アルバムごとに多彩な変化を見せてきた彼らは、初のフルアルバムリリースを前に、さらに音楽的な幅