◆米大リーグジャイアンツ４―９ホワイトソックス（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「２番・一塁」で先発出場。３打数１安打３打点、２四死球２得点の活躍でチームの連敗阻止に大きく貢献した。昨季まで３年連続１００敗以上のホ軍は貯金２とした。村上は４回無死一塁の第２打席でメジャー移籍後