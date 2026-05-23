９か月ぶりのレースとなった良血馬が惜しくも初勝利をつかめなかった。５月２３日に行われた新潟７Ｒ・３歳未勝利（芝２４００メートル＝１６頭立て）は、２番人気に支持されたチェルヴァーラ（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父エピファネイア）が２着惜敗。期待馬の敗戦にＳＮＳ上では、様々な反応が見られた。長期休養明けでプラス１２キロでゲートインすると、小沢大仁騎手を背に１１番枠からまずまずのスタート。道中は中団