◆春季近畿大会▽１回戦立命館宇治１１―９履正社（２３日、わかさスタジアム京都）開幕戦は、立命館宇治（京都２位）が履正社（大阪）に逆転勝ちし、２０１１年以来、１５年ぶりに勝利した。「５番・一塁」で先発した東慶太（３年）が４安打５打点で打線を引っ張った。２年生以下がベンチ入り１２人のチームで「おんぶにだっこ。２年生に負担はかけられない」と奮起した。０―３の４回１死満塁、右中間に同点の３点二塁打