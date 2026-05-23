サッカーのＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の長谷部誠コーチが親子ショットを公開した。２３日までに自身のインスタグラムを更新し、太陽の絵文字を３つつけて、子どもを肩車する後ろ姿をアップ。２枚目にはうっすらと子どもの横顔が見える角度からの写真を披露している。この投稿にフォロワーからは「息子さん大きくなりましたね」「息子君の２枚目の横顔が長谷部さんに見える」「その後ろ姿だけでカッコい