◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部２００メートル予選が行われ、前日の４００メートルで３連覇を達成した日体大の青木アリエ（４年）が２４秒９７（向かい風０・８メートル）の３組２着で２４日の準決勝に進んだ。今大会は１００、２００、４００メートルにエントリー。リレーも含め、現時点で８レースを走っている。関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今