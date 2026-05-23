◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手が３０イニングぶりに失点した。初回先頭の名原に中前打。菊池の犠打で１死二塁とされると、小園にカウント３―１からスライダーが甘く入った。右翼線への適時二塁打で先取点を献上した。前回の登板まで４連勝中のベテラン左腕。試合前の時点で２９イニング連続無失点を継続していたが、立ち上がりに止まった。