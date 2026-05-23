◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）東幕下４８枚目・高原（二子山）が、西幕下５４枚目・富士の山（藤島）を引き落として、４勝３敗とした。新幕下の場所で勝ち越しを決めて「素直にうれしい。でも、まだまだこれから。幕下はみんな体が大きくて、土俵際の力も強かった。今後は上半身を強くして、体も大きくして、体重を増やしたい」と話した。勝ち越しは序ノ口デビューから５場所連続となった。幕下の土俵でも