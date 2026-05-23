タレントの王林さんが、自身のインスタグラムで「夏先取り」のスタイリングを披露して、フォロワーが沸いています。 【写真を見る】【 王林 】「夏先取り」ビーチでヘソ出し＆脚長ポージングフォロワー感嘆「誰やこの嫌味のないパリピは」王林さんは、パステルイエローのシャツとローライズのショートパンツを合わせ、その下にはピンクのブラとショーツを着けている模様。シャツとショーツの間からはしっかりと締った腹筋が