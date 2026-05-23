■MLBジャイアンツ 4ー9 ホワイトソックス（日本時間23日、オラクル・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、3打数1安打1四球。試合は4回、村上に走者一掃の適時二塁打が飛び出すなど、打者13人の猛攻で一挙9得点を挙げた。村上はリーグ単独3位に浮上する36打点に到達。Wソックスは前半に大量リードを奪うと、投手陣も継投で守り切り勝利。連敗を阻止し、貯金は2とした。