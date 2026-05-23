ワコール発のファッションブランド「OUR WACOAL」と、独創的なデザインで人気を集める「beautiful people」が初のコラボレーションを実現♡“下着の構造を見せる”という新しい発想から生まれたカップインウェアが、2026年5月29日（金）より発売されます。ファッション性と快適な着心地を両立した、感性を刺激する特別なコレクションに注目です。 構造美を楽しむ新デザイン 今回のコラボレーション