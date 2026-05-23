◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第1日法大0―1明大（2026年5月23日神宮）延長11回を1人で投げ切った法大・助川太志（4年＝茗渓学園）は1失点で敗れ、目を真っ赤にして唇を噛みしめた。強力明大打線を9回までわずか2安打。カットボール、数種類のスライダーを軸に制球も抜群。“1点あれば”の思いも届かなかった。「助川に勝ちをつけさせたかった。投げるたびに自信をつけてきている。きょうは助川に託しました」