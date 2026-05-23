■第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会（23日、カンセキスタジアムとちぎ）女子200mに出場した青木アリエ（21、日本体育大学）が24秒97をマークし、24日に行われる準決勝へと進出した。青木は前日に行われた400m決勝に出場し優勝。大会3連覇を達成した。昨年のインカレでは200mも制しており、今大会でも優勝を果たせば、2年連続での2冠達成となる。予選3組で登場した青木は2レーン。まずまずのスタートを切ると、直線ではややス