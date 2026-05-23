フリーアナウンサー徳光和夫（85）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。先月引退した元スピードスケート選手の高木美帆さんに対し、官邸が国民栄誉賞の授与を検討していることについて「無条件に大賛成」と喜んだ。高木さんはスピードスケート女子で日本女子最多の冬季オリンピック（五輪）メダル通算10個を獲得。五輪で夏季を含めて日本女子最多となってい