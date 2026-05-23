投資を行ううえで考えておきたいのが、増えた資産をどのように使うのかという「出口戦略」です。2027年に創設される「こどもNISA」は、時間を味方につけた資産移転の有力な選択肢となります。ただし、見切りスタートには注意してください。後から修正が効かない税金周りの落とし穴も潜んでいるからです。本記事では、オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考：世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakk