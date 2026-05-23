22日、元プロ野球選手の松坂大輔氏と、スポーツプロデューサーの進藤大典氏が共同プロデュースする、日本最高峰のアマチュアダブルスゴルフ大会「THE Double Tournament（ザ・ダブルトーナメント）」が、茨城県のイーグルポイントゴルフクラブで開催された。【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング“人が本気になれる理由”をコンセプトに掲げる同大会。個人競技としての側面が強いゴルフにおいて、あえて「ダブ