＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第2ラウンドが進行しており、午前組の全員がホールアウトした。前日は雨で中止となり54ホール短縮競技に。きょうの第2ラウンド終了後に予選カットが行われ、あす24日（日）に決勝ラウンドが行われる。【写真】雰囲気ガラリ？ 前日中止でコースを後にする選手たち午前組の最上位は首位と2打差の12位か