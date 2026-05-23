タレントの藤崎奈々子（48）が23日までに自身のインスタグラムを更新。30センチ以上カットした新ボブヘアを投稿した。自身のインスタグラムで「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を30センチ以上切りました！」と報告した。「ふんわりボブスタイルにもなるし、コンパクトにすればショート風味も味わえるお得な髪型。シャンプーも瞬時に終わるしドライヤーもぐわぐわ