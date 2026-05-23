お笑いコンビ「Dr.ハインリッヒ」の彩（45）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンのマナーに対して注意喚起した。「応援してますと声をかけていただくのはいいのですが、触らないで下さい」とお願い。「特に男性の方。知らん異性に急に腕を捕まれるのは不愉快でしかない」とつづった。この投稿に「怖すぎる」「いくら芸人でも勝手に触っていい理由にならない」「歩いていて知らない人にいきなり触られたら誰だって