中国・山西省の炭鉱で22日、ガス爆発事故があり、これまでに82人の死亡が確認されています。国営新華社通信によりますと、22日夜、山西省にある炭鉱でメタンガスによる爆発が発生しました。当時、炭鉱では247人が作業をしていたということですが、坑内に取り残されるなどして、これまでに82人の死亡が確認されています。現場では救助活動が続いていて、当局は、炭鉱を所有する企業の責任者の身柄を拘束したということです。事故を