俳優の高山侑子（33）が23日、自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを報告した。高山は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様」に宛てた文書を投稿。「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と報告した。【写真】女性仮面ライダーが大集合『ジャンヌ＆アギレラ』で美と強さの共演「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました