グテレス国連事務総長国連のグテレス事務総長は22日、報道官を通じた声明で、核拡散防止条約（NPT）再検討会議が成果文書を採択できず決裂し、世界をより安全にする機会を逸したとして「落胆」を表明した。対話、外交、交渉のあらゆる手段を最大限活用し、緊張緩和や核リスクの低減に尽力するよう各国に呼びかけた。グテレス氏は「核兵器のない世界の実現は依然として国連の軍縮における最優先課題だ」と説明し、自身も核廃絶