悪性腫瘍で余命宣告を受けて過酷な闘病生活を送る夫が、預金を全て不倫妻に引き出された挙句、「どうせ死ぬんでしょ？」と暴論を吐かれる非道な展開を迎えた。【映像】「どうせ死ぬんでしょ？」冷たく笑う美月（桜井日奈子）5月22日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月