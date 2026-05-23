21日、イスラエルでの拘束を経てイタリアの空港に到着したガザ支援船団の活動家たち/Remo Casilli/Reuters via CNN Newsource（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区へ向かう途中でイスラエル軍に拿捕（だほ）された人道支援船団に乗船していた活動家らが、拘束中に殴打、拷問、性的暴力を受けたと訴えている。ガザ地区の住民への食料、医薬品、人道支援物資を積んだ「グローバル・スムード船団」は乗員428人でトルコを出港後、数日にわ