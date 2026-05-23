「ジャイアンツ４−９ホワイトソックス」（２２日、サンフランシスコ）ホワイトソックスが四回に一挙９得点のビッグイニングを作り、ジャイアンツに快勝。再び貯金を今季最多タイの「２」に戻した。「２番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手は走者一掃の３点二塁打を放つなど、２３打数１安打３打点、２四死球で勝利に貢献した。試合が動いたのは０−０の四回だった。無死一塁で迎えた村上の第２打席。カウント１−１から