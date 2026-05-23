「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議は、最終文書を採択できず閉幕しました。アメリカ・ニューヨークの国連本部で先月27日に始まったNPT再検討会議では、最終文書の合意を目指し議論が続けられました。草案はこれまで4回修正され、北朝鮮の非核化や、ウクライナの原子力発電所についての項目は大幅に削除されました。一方で、イランの核開発をめぐり、「イランはいかなる核兵器も追求、開発、保有してはならない」との文言は残さ