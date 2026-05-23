2026年に入り、企業経営や組織運営に関するニュースを見ていると、「リーダーとは何か」が改めて問われているように感じます。以前であれば、リーダーに求められていたのは、「決断力」「統率力」「強い発信力」でした。しかし現在、社会が厳しく見ているのは、むしろ別の部分です。それは、「現場で声が上がる組織になっているか」という点です。「組織の空気」のほうが厳しく問われている今年も、大手企業による情報漏洩問題、不