香川県庁 2023年度に施行された「みどりの食料システム法」に基づき、香川県は環境にやさしい農林水産業を営む事業者の実施計画を認定（みどり認定）しています。2026年度上半期の実施計画を募集しています。 「みどり認定」を受けた農林漁業者は、国庫補助金の採択などで様々な優遇措置が受けられます。香川県内に住む農林漁業者なら個人・団体を問いません。 認定を受けるためには、「土づくりと化学肥料・農薬の使用