巨人は２３日、平山功太内野手が２２日に都内の病院を受診し、左太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。２４日から故障班に合流する。２２日の阪神戦（東京ドーム）で、走塁中に左脚を痛めて交代していた。この日阪神戦が行われる東京ドームには浅野翔吾外野手（２１）が姿を現した。平山が離脱したため、今季初の１軍昇格が見込まれる。浅野は今季のファーム・リーグで３１試合に出場して打率３割８厘、１本塁打と好調ぶ