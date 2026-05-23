◆パ・リーグ楽天―ロッテ（２３日・楽天モバイル最強）スクールアイドルプロジェクト「ラブライブ！シリーズ」とのコラボ試合の幕開けに、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の声優・大西亜玖璃（上原歩夢役）と相良茉優（中須かすみ役）がセレモニアルピッチを行った。大西は背番号「０１」、相原は「０２」にユニホームで登場。ボールは惜しくもホームまで届かなかったが、元気一杯な投球にスタジアムは華