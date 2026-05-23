◇大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）霧島（音羽山）は優勝を争う若隆景（荒汐）、琴栄峰（佐渡ケ嶽）を破って２敗をキープして残り２日を迎えた。千秋楽は恐らく実力者の熱海富士（伊勢ケ浜）との対戦が予想される。１４日目は気持ちが抜けてしまう“空白の１日”になる可能性もある。対戦相手の伯乃富士（伊勢ケ浜）とは過去、３勝２敗とほぼ互角。安全に勝とうと思うと墓穴を掘る危険性もある。３敗同士の琴