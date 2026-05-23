夏バテ予防にピッタリなレモンシロップ レモンシロップは、皮ごと使うから、無農薬のレモンで作りたいという人も多いはず。実は5月は、安心して使える国産レモンが手に入るラストチャンス！見かけたら迷わずゲットして、チャレンジしてみてくださいね。 ▼酢を使ってヘルシー＆サッパリと 1. ワックスの付いているレモンは、塩で板ずりをしておきます。 2. 輪切りにしたレモンを氷砂糖を密閉容器にイン。 3. 容器の肩ま