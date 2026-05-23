ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が２３日、都内で行われた映画「名無し」（城定秀夫監督）の公開記念舞台あいさつに主演の佐藤二朗らと登場した。佐藤が原作・脚本・主演を務め、構想から５年をかけた同作に、丸山は警察官役で出演。「こういった考える世界線の作品が好きなので、出演できて光栄」と喜んだ。タイトルにちなみ、名前に関するエピソードを聞かれると「僕たち、大きな転機がありまして…」と切り出し、２０２