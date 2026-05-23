DeNAは横浜スタジアムで行われたヤクルト戦を「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」として開催。ポケモンとのコラボで試合前、セレモニアルピッチを熱狂的なポケモンファンで知られる俳優・山本美月が務めた。マウンドに上がった背番号「018」の山本は「心強い仲間がいます。ピカチュウ、おいで！」と呼びかけると、6匹のピカチュウが登場。打席に山崎、捕手を石田裕が務める中、ピカチュウたち