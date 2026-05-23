将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われている。12時30分に昼食休憩に入った両者には、地元・泉佐野市の魅力が詰まった「勝負メシ」が提供され、その豪華な内容に解説棋士やファンから大きなどよめきが起こった。【映像】飯テロ？大ボリュームの勝負メシ（実際の映像）防衛と3連覇を目指す伊藤匠叡王は、「泉州産