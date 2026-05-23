巨人は23日、前日22日の阪神戦で、走塁中に左脚を痛めた平山功太内野手（22）が同日、都内の病院で検査を受け、左太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。24日から故障班に合流する。この日、浅野翔吾が1軍に合流。試合前に東京ドームの練習に姿を現した。