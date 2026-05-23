「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）女優・山本美月が、セレモニアルピッチを行った。この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として開催。山本は芸能界屈指のポケモンファンとして知られ、スペシャルゲストとして出演した。女優の圧倒的オーラを漂わせた山本は、ポニーテールを揺らして登場。６人（？）のピカチュウを従え、「モンスターボール」と「スーパーボール」を投げ込んだが、惜しくもノ