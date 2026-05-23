鹿児島レブナイズは5月23日、飴谷由毅と2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 富山県出身で現在27歳の飴谷は、193センチ80キロのシューティングガード兼スモールフォワード。富山工業高校から大東文化大学に進み、U22日本代表に選出された実績を持つ。大学在学中に富山グラウジーズで特別指定選手としてプレーし、卒業後にプロ契約を締結。B3の立川ダイ