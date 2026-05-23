開催：2026.5.23 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 2 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が23日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 2回裏、6番 ルルデス・グリエル 8球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 1-0 COL