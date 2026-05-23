開催：2026.5.23 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 4 - 9 [Wソックス] MLBの試合が23日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 4回表、5番 チェース・マイドロス カウント3-1から押し出しの四球でWソックス得点 SF 0-1 CWS