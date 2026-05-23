◇ナ・リーグロッキーズ3―2ダイヤモンドバックス（2026年5月22日フェニックス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。ロッキーズ移籍後では最長となる6回2/3を投げ、6安打2失点と好投したが、白星はならなかった。それででも借金12でナ・リーグ西地区最下位のチームは逆転勝利を収めて連敗を3で止め、リーグ最遅で20勝目に到達した。試合後、取材に応じた