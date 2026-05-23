20日の園田競馬3Rで今年度初の新馬戦（5頭立て、ダート820メートル）が行われた。すなわち、4月1日に愛称が「HUK」に変わってからも初。記念すべきレースは小牧太（58）騎乗の2番人気エナサウス（牡2＝田中範、父モーニン）が勝利した。ゲートの出も良く、道中は1番人気ルジュエ（牝2＝渡瀬、父シャンハイボビー）をぴったり追走。4コーナー手前で並びかけると、あっという間にライバルを置き去りにして5馬身差の圧勝。最終直